Бывший игрок ЦСКА Попов: «Захотел квартиру метров под 200, а денег не хватало. В итоге обратился к Гинеру»

Бывший нападающий ЦСКА и сборной России Денис Попов рассказал о помощи президента армейцев Евгения Гинера в решении жилищного вопроса.

— Почти всем новичкам ЦСКА Гинер давал квартиры. С этим вам тоже повезло?

— Да. Он нам прямо говорил: «На баловство я вам не дам ни копейки. А если нужно что-то серьезное — обращайтесь». Вот я и обратился. Захотел квартиру метров под 200, а денег не хватало. В итоге обратился к Евгению Ленноровичу, он дал мне беспроцентный кредит. А чтобы я его погасил, каждый месяц вычитал определенную сумму из зарплаты. Удобная схема. Я так две квартиры взял — в Серебряном бору и на «Динамо», — цитирует Попова Sport24.

Попов выступал за ЦСКА с 2001 по 2004 год. Всего за красно-синих он провел 82 матча, забил 20 голов и отдал 12 результативных передач. Вместе с командой игрок стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

Также в своей карьере футболист защищал цвета «Черноморца», «Кубани», московского «Торпедо», «Химок», минского «Динамо», «Спартака» из Нальчика. За сборную России нападающий отыграл 5 встреч.