Баранник: «Джикия — не тот игрок, который сможет усилить «Локомотив»
Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник оценил возможное подписание клубом защитника «Спартака» Георгия Джикии.
«Это [приход Джикии в «Локомотив»] может стать таким, «эффектом Дзюбы», где первое время, наверное, будет положительный эффект. Ну а так, если в долгую рассматривать, то, наверное, это не тот игрок, который сможет усилить «Локомотив». Мы его давно не видели — сложно говорить о его форме. Но мне кажется, что задачи «Локомотива» не совпадают с покупкой таких игроков, как Джикия. Тут все-таки команда на перспективу, на рост. Это мое мнение, при всем уважении к Джикии», — цитирует Баранника Vprognoze.ru.
30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со столичной командой футболист стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
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2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
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4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
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6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
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7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
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8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
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10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
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11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|21
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Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
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Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4