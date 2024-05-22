Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:42

Баранник: «Джикия — не тот игрок, который сможет усилить «Локомотив»

Владислав Корегин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник оценил возможное подписание клубом защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Это [приход Джикии в «Локомотив»] может стать таким, «эффектом Дзюбы», где первое время, наверное, будет положительный эффект. Ну а так, если в долгую рассматривать, то, наверное, это не тот игрок, который сможет усилить «Локомотив». Мы его давно не видели сложно говорить о его форме. Но мне кажется, что задачи «Локомотива» не совпадают с покупкой таких игроков, как Джикия. Тут все-таки команда на перспективу, на рост. Это мое мнение, при всем уважении к Джикии», — цитирует Баранника Vprognoze.ru.

30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со столичной командой футболист стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: Vprognoze.ru
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Баранник
2
2
Читайте также
Певец Эд Ширан вошел в число крупнейших налогоплательщиков Великобритании
Ильиных и Полунин стали родителями в третий раз
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
Кержакову уже ищут замену, а Вендел и Клаудиньо потеряли мотивацию. Пять футболистов, от которых «Зенит» должен избавится предстоящим летом
Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России
Россияне рассказали о способах отслеживания доходов и расходов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хомуха назвал Личку лучшим тренером сезона в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости