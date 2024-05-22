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Сегодня, 16:33

Вахания заявил, что по весенней части сезона «Динамо» заслужило чемпионство

Виктория Кравченко
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Защитник «Ростова» Илья Вахания объяснил, заслужило ли «Динамо» стать чемпионом России.

«Заслужило ли «Динамо» чемпионство? По весенней части, мне кажется, да. Они больше всего очков набрали и сократили отрыв», — цитирует Вахания «РБ Спорт».

25 мая состоится матч 30 тура РПЛ сезона2023/24, в котором сыграют «Динамо» и «Краснодар». Начало — в 16.30 мск.

После 29 туров первое место в турнирной таблице РПЛ с 56 очками занимает «Динамо», опережающее идущий вторым «Зенит» (54) на два очка. «Краснодар» замыкает тройку лидеров с 53 баллами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-vahaniya-po-vesennej-chasti-sezona-dinamo-zasluzhilo-chempionstvo/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

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 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
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Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
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Виктор Александров

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 23 1 4
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