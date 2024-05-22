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Сегодня, 16:40

Барбоза оценил игру Кассерры за «Зенит» в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Известный португальский агент Паулу Барбоза рассказал, что думает об игре нападающего «Зенита» Матео Кассьерры.

«Прекрасно знаю Кассьерру, так как он играл в Португалии и Нидерландах. Уже тогда было видно, что это талантливый футболист. Не удивлен его пяти голам «Ахмату». Если он продолжит играть, то будет только набирать и многое показывать.

«Зенит» должен быть счастлив, так как у него есть хороший нападающий, которых сейчас не так много. Уверен, что он станет лучшим бомбардиром РПЛ. Он хорошо работал и смог приспособиться в чемпионату России, что очень непросто. Это большой талант», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

В этом сезоне колумбиец провел за команду 36 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и сделал семь результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-barboza-vryad-li-zenit-letom-otpustit-kass-erru/
Матео Кассьерра
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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 24 1 4
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