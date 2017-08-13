Антон Заболотный: "Готов бороться за звание лучшего бомбардира премьер-лиги"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный после победы над "Локомотивом" (2:0) в матче 6-го тура чемпионата России готов побороться за звание лучшего бомбардира премьер-лиги. На данный момент форвард записал на свой счет два гола и одну результативную передачу.

– Хочу поблагодарить наших фанатов и всю команду за такую стопроцентную выкладку, – начал Заболотный. – Наша игра в обороне – выше всяких похвал. Это очень классно. Ну и, конечно, хорошо, что мы завершили свои контратаки, это очень важно для нас.

– К шестому туру вы являетесь лучшим бомбардиром команды. Есть ли какие-то цели на этот сезон? Готовы ли вы побороться в этом году за звание лучшего бомбардира?

– Конечно, готов. Без проблем. Перед сезоном сам себе поставил задачу: в ФНЛ я забил 16 мячей, в этом сезоне надо же прогрессировать, поэтому я хочу забить больше 16-ти. Это главная задача на сезон. Естественно, не знаю, как это получится, но я буду работать над этим.

– В домашних играх, забивая гол, вы празднуете его прыжком сальто назад. Почему на выездных матчах не доставляете такую же радость болельщикам, исполняя этот трюк?

– На это есть свои причины. На какой-то там минуте – девяносто третьей или девяносто пятой, я забил сегодня мяч. К этому времени у меня сводило ноги, а на такой кульбит надо приличное количество сил. А сегодня я из последних сил вырывался один на один. Не до этого было.

– Знали ли вы, что примерно около двух лет назад Дмитрий Парфенов стал главным тренером "Тосно"? Как считаете, можно ли посвятить эту победу вашему главному тренеру?

– Да, конечно. Я просто не следил за статистикой. Парфенов ведет себя скромно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Тосно"