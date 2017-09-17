Антон Швец: "Чувствовали себя очень хорошо после 10-часового перелета"

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец после матча 10-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (2:2) отметил, что грозненцам немного не хватило для победы. По его словам, два пропущенных мяча - это следствие собственных ошибок.

- Были близки к победе и поэтому расстроены ничейным результатом, - цитирует пресс-служба клуба Швеца. - Хорошо подготовились к матчу, хорошо играли, было много моментов. Из-за собственных ошибок пропустили два гола. По сути, у соперников было два момента, и они их реализовали. Очень обидно.

Оба тайма играли хорошо, в первом тайме было больше моментов, а во второй половине игры бежали вперёд, потому что нужно было забивать. Мы хотели набрать три очка.

Второй мяч ударом головой? Везет, и удается забивать. Самое главное, чтобы эти голы в будущем приносили очки и победы команде. Как нам игралось после 10-часового перелета? Чувствовали себя очень хорошо. Тренерский штаб хорошо придумал, что не стали подстраиваться под местное время, а жили по московскому времени. Поэтому и на поле чувствовали себя хорошо.