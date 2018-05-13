Антон Шунин: "Если бы немного повезло, могли бы зацепиться за Лигу Европы"

Голкипер "Динамо" Антон Шунин после победы над "Спартаком" (1:0) в матче 30-го тура чемпионата России отметил, что ни один игрок не сомневался, что по итогам сезона команда останется в РФПЛ.

– Назначение Хохлова – это первый фактор, который изменил сезон?

– Мы хорошо подготовились на сборах. Я с большим уважением отношусь и к предыдущему тренерскому штабу, который хорошо подготовил нашу команду и Дмитрию Валерьевичу Хохлову я также хорошо отношусь. Мы действительно неплохо выглядели после перерыва и это огромная заслуга тренерского штаба.

– Есть недовольство сезоном, что не так высоко забрались и то, что не использовали шанс зацепиться за Лигу Европы?

– Если бы нам немного повезло – могли бы зацепиться за Лигу Европы, но вообще настроение хорошее. Мы уходим в отпуск с положительными эмоциями. Спасибо болельщикам. Они хорошо нас поддерживали.

– Неделю назад появился сложный расклад в таблице, при котором "Динамо" могло попасть в стыковые матчи. Успели испугаться?

– Вообще ни у оного футболиста не было сомнения, что мы останемся в РФПЛ. Как можно на таком стадионе против такого соперника выйти и не бороться? Мы выходили биться, и сегодня получился бой. У нас хороша команда и игроки. Мы готовились к дерби.

– Ташаева поздравили с вызовом в сборную?

– Да. И его, и Рауша мы уже поздравили. Это положительные эмоции для нашего клуба. Я очень рад за ребят. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)​