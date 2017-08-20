Антон Миранчук: "Неприязни к "Спартаку" нет"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук отметил, что остался доволен организацией мероприятия "ЛокоЛэнд", на котором футболисты встретились с болельщиками команды. Напомним, что накануне "Локомотив" обыграл "Спартак" в матче 7-го тура чемпионата России – 4:3.

– Что сложнее - быть хорошим поваром или футболистом?

– В каждой сфере нужно выкладываться по полной и быть профессионалом, – сказал Миранчук.

– Перед матчем с ЦСКА вы сказали, что есть личная неприязнь к армейцам. К "Спартаку" она есть?

– Да нету. К каждому матчу серьезно готовимся и стараемся добиться положительного результата.

– После такого успешного старта вы – претенденты на чемпионство?

– Первый круг только, начало чемпионата. Да, здорово начали, но все еще впереди. (Ярослав СУСОВ)