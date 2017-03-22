Антон Миранчук: "Настрой на "Уфу" будет не ниже, чем на "Спартак"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук считает, что у его команды есть все шансы на победу в Кубке России. Также он отметил, что железнодорожники должны стремиться к игре, которую они показали в матче с "Крыльями Советов".

– Во встрече со "Спартаком" наверняка надеялись на другой результат?

– Могли и проиграть, и выиграть. Но все-таки, "Локомотив" был ближе к победе. И брат мог забить, и другие ребята.

– Как оцениваете игру "Локомотива"?

– Хотелось бы играть так, как с "Крыльями" или во втором тайме с "Краснодаром". К этому надо стремиться. Тем более, после возобновления сезона сил у ребят еще много. Да и желание подняться выше огромное.

– "Локомотив" сейчас перешел на игру в пять защитников. Как ее оцените?

– Это не сюрприз. В России многие команды стали действовать по такой схеме. Нужно приспосабливаться. На сборах мы ее наигрывали, знаем, кто, как действует, куда бежит, как взламывать оборону.

– Дмитрий Тарасов оправился от травмы. Насколько "Локомотиву" будет легче в связи с этим?

– Каждый игрок в команде полезен, тем более Тарасов, который может приостановить атаку, начать ее, взять игру на себя, забить важный мяч. Это лидер команды, который может подбодрить ребят в нужный момент. Поэтому все рады, что он вернулся.

– "Локомотив" ставит своей целью победу в Кубке России. Осталось выиграть два матча.

– Считаю, что у нас есть все шансы завоевать этот трофей. Тем более, следующий кубковый матч играем с "Уфой" дома. Мы обязаны побеждать. У нас ведь с этим соперником две встречи подряд. Сначала сыграем в чемпионате. Какие-то матчи уфимцев я уже видел, но детально изучать соперник будем на занятиях.

– Какими видите свои перспективы в команде?

– У меня была травма, которую получил на сборах. Поэтому сейчас набираю форму. Со "Спартаком" уже сыграл один тайм за молодежку. Хочется показывать себя и выходить на новый уровень. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)