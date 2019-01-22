22:26 | Футбол — РПЛ

Антон Коченков: "Всегда приятно побеждать"

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Вратарь "Локомотива"  Антон Коченков заявил, что вне зависимости от статуса матча с "Зенитом" (1:3) футболисты железнодорожников рады, что команда победила.

- Хорошо, что мне выпало немного больше работы, чем Гильерме. На сборах – это скорее плюс, - сказал Коченков. - Все хорошо закончилось, не очень сложно было. У "Зенита" были моменты, чтобы отыграться. Где-то повезло, где-то самоотдача наша помогла. Выигрывать приятно всегда, никогда этого не скрывал, футбол из этого состоит. Не важно, товарищеский это матч или официальный. (Александр Рогулев)

Зенит - Локомотив

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