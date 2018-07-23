Андрей Тихонов: "Крыльям" требуется усиление"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов признался, что самарской команде необходимо усиление. Он также заявил, что футболисты хорошо готовы к новому сезону.

- Цели на сезон самые высокие, - сказал Тихонов в интервью клубной пресс-службе. - Но нужно исходить из реалий. Мы готовимся к тяжелому сезону и нам необходимо усиление. Надеюсь, получим нужных игроков.

Команда хорошо готова к сезону. Болельщики соскучились по чемпионату России. В первом туре к нам приедет ЦСКА, а это - большой праздник.

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