21:27 | Футбол — РФПЛ

Андрей Тихонов: "Крыльям" требуется усиление"


Главный тренер "Крыльев Советов"  Андрей Тихонов признался, что самарской команде необходимо усиление. Он также заявил, что футболисты хорошо готовы к новому сезону. 

- Цели на сезон самые высокие, - сказал Тихонов в интервью клубной пресс-службе. - Но нужно исходить из реалий. Мы готовимся к тяжелому сезону и нам необходимо усиление. Надеюсь, получим нужных игроков.

Команда хорошо готова к сезону. Болельщики соскучились по чемпионату России. В первом туре к нам приедет ЦСКА, а это - большой праздник. 

Крылья Советов - ЦСКА

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