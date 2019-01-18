Андрей Лунев: "Зенит" должен начать с нуля вторую часть сезона"

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев заявил, что его команда должна с чистого листа начать вторую часть сезона. 27-летний вратарь добавил, что на сборах футболистам важно психологически подготовиться к оставшимся играм.

- Хорошо, что закончили ту часть чемпионата на первом месте и вышли из группы Лиги Европы, - приводит слова Лунева официальный сайт "Зенита". - Если говорить о минусах, то это вылет из Олимп-Кубка России и потеря солидного преимущества. Сейчас нужно переключиться, забыть, что произошло.

Нас ждет совсем другая часть сезона, на которую обязаны выходить мобилизованными и с должным настроем, начинать с нуля. На сборах нужно подготовиться и в психологическом плане, и в физическом, и в техническом, и в игровом. Выйти и сыграть так, как нужно сыграть.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 34 очка после 17 туров. Лунев принял участие в 26 встречах и пропустил 27 голов.

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