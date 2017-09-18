Андрей Лунев: "У ворот "Зенита" не было моментов? У нас каждую игру так"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев после матча 10-го тура чемпионата России против "Уфы" (3:0) отметил, что встреча стала особенной для него. Напомним, что прошлом сезоне голкипер выступал за уфимцев.

- Я готовился к этой игре особенно. У меня были другие чувства, чувствовал волнение, - сказал Лунев в эфире программы "8-16" на телеканале "Наш футбол".

- О чем говорили с бывшими одноклубниками в подтрибунном помещении?

-Это секрет.

- У ваших ворот почти не было моментов. Как держать концентрацию в такой ситуации?

- У нас каждую игру так. Ни с "Динамо", ни с "Ростовом", ни с "Амкаром" у наших ворот не было моментов. Стараюсь держать концентрацию на протяжении всего матча.

- Какие установки дает вам по ходу матча Манчини?

- Я не слышу ничего. Как такового диалога нет. Все тактические моменты он доносит до тренера вратарей, который мне и говорит о них.