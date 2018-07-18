Андрей Канчельскис: "Если Головин перейдет в "Челси" - готов помочь с поиском квартиры в Лондоне"

Бывший полузащитник сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис сказал, что готов оказать помощь хавбеку ЦСКА Александру Головину в случае его перехода в "Челси".

- Если он поедет в "Челси", буду только рад. Если нужно, готов буду помочь. У меня много друзей в Лондоне. Я понимаю, что "Челси" за ним будет следить, - цитирует экс-футболиста Rusfootball.info. - Но я имею в виду мелкие какие-то вопросы: поиски дома, квартиры, подсказки какие-то - он может без проблем ко мне обращаться. Помогу безвозмездно. А что касается футбола, то это хорошо, если он уедет в английский чемпионат. Я давно говорил, что надо уезжать. Молодец, что рискует, что не цепляется за то, что есть. Если он там себя зарекомендует, его любая команда возьмет. Это будет хорошо для его развития. Увидит мир, посмотрит отношение к футболу в Англии. И для сборной это будет очень хорошо, потому что он будет прогрессировать. Будем болеть за Александра.

Полузащитник выступает за ЦСКА с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость Головина, по оценке transfermarkt.de, составляет 25 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. Он был назван лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2017/18, опередив в этом споре вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Понтуса Вернблума.

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