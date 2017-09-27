Андрей Ещенко: "Отрыв от второго-третьего места не такой большой, все в наших руках"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко, по версии УЕФА ставший ключевым игроком красно-белых в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1), в интервью "СЭ" оценил перспективы команды в чемпионате России.

– Как считаете, в чемпионате "Зенит" уже не достать?

– Тут не только от "Спартака" все зависит. Будет ли "Зенит" терять очки? А вот отрыв от второго-третьего места не такой большой, все в наших руках.

– Вы – один из самых критикуемых игроков "Спартака", но реагируете на все замечания довольно спокойно. Почему?

– Ошибаются все. Может, я чуть больше. Но у меня и позиция такая – играю на фланге, где пространство ограниченное, надо быстро принять решение. Факторов много. Плюс, конечно, и я где-то не так играю – по мысли стараюсь дать правильно пас, а по исполнению нет. Надо работать, повышать мастерство.

– Согласны с таким посылом – "Спартак" оттолкнулся от дна и дальше все будет хорошо?

– Не знаю. Столько факторов… Мы сезон начали нормально, столько моментов всегда создавали! Сами не забивали, а за грубые ошибки нас наказывали. Может, концентрация чуть другая, чем в том году, чересчур уверены в себе. Много матчей, где отпускали соперника – с "Динамо", с ЦСКА… Брали бы свои очки, ситуация в таблице выглядела бы иначе – могли идти вторыми. (Сергей ЕГОРОВ)