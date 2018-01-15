Андрей Ещенко: "Каррера предлагает все то же самое, что и раньше"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "СЭ" рассказал о сборе в ОАЭ и отметил, что присутствие семьи очень помогает.

– Поначалу сборы давались тяжко! – признается Ещенко в интервью "СЭ". – Дело в том, что игроки получили достаточно времени на отдых. Тяжело себя заставить заниматься, в первую очередь ментально. Но после двух-трех занятий втянулись. В целом Каррера предлагает все то же самое, что и раньше.

Настроение хорошее – тем более, семьям разрешили жить в отеле. Это решение правильное: нам ведь еще предстоит много перелетов, сборов, мы еще долго не увидим родных. А сейчас находишь в себе силы благодаря семье. Это помогает.

– Последнее, чем вас радовала младшая дочь?

– Да каждый день! Она только познает мир. Каждое новое движение – смех, улыбка, шаг – приводит в восторг. За матчами "Спартака" пока не следит, но когда видит меня на поле по телевизору, показывает на экран и радостно кричит: "Папа!" (Александр МУЙЖНЕК)

Полностью интервью Ещенко - здесь