Андре Виллаш-Боаш: "Выпустил Кокорина против ЦСКА в основе центрфорвардом. Дзюба, узнав об этом, взбесился"

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш в интервью 8news, отвечая на вопрос о нападающем сине-бело-голубых Александре Кокорине, отметил, что нередко самые неординарные футболисты становятся лучшими. Также 40-летний специалист отметил, что форвард хорош как на позиции форварда, так и на фланге атаки.

– Слышали историю про Кокорина и Мамаева в Монте-Карло?

– Как много звезд мирового футбола вы видели с бутылками шампанского, курящими сигары? Часто именно самые сумасшедшие игроки становятся лучшими. Вспомните Ромарио, Роналдинью, Кантона... Футболисты часто ведут себя экстравагантно. Да, порой их ловят за чем-то неправильным. И игроки должны нести ответственность за свой имидж, быть примером для других людей. В любом случае, талант и потенциал у Кокорина есть. А уж раскрыть его – дело, в первую очередь, самого игрока и тренера.

Я доволен работой с Кокориным. Блестящий игрок. Правда, мы действовали по схеме с одним нападающим, так что Саше пришлось больше играть на фланге. Но его форма была отличной. Помню, я дал шанс Кокорину в матче с ЦСКА, выпустил его в основе центрфорвардом. Дзюба, узнав об этом, взбесился. Он был совсем не рад такому решению. Однако я чувствовал, что Кокорин заслужил шанс, это ведь и его позиция. Но что я мог поделать глобально, если Дзюба был хорош, забивал в том числе в Лиге чемпионов?

Кокорину оставалось бороться за свое место, что он и делал. Дзюба, разумеется, получал свои шансы, а в Кубке настало время Кокорина. И он забил! На самом деле Кокорин хорош и на фланге атаки. Но, конечно, он не прирожденный фланговый игрок.

В нынешнем сезоне Кокорин провел за "Зенит" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал семь голевых передач. Дзюба выходил на поле в 24 играх, но лишь 10 раз появлялся в старте сине-бело-голубых, отметившись двумя голами.