Анатолий Мещеряков: "Финансовые запросы Дзюбы по зарплате кажутся чрезмерными"

Станут ли Артем ДЗЮБА (справа) и Дмитрий ТАРАСОВ одноклубниками? Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после заседания руководства клуба допустил, что до закрытия трансферного окна в команде могут появиться новички. Также Мещеряков заявил, что финансовые запросы нападающего "Зенита" Артема Дзюбы по заработной плате кажутся клубу чрезмерными.

– Мы рассматривали внутренние вопросы, абсолютно рабочие, – сказал Мещеряков об итогах совета директоров команды. – Рассмотрели итоги трансферной кампании, потому что были определенные задачи, а также поднимался вопрос подготовки молодых футболистов. На прошлом заседании совета директоров ставили такую задачу перед менеджментом.

– Трансферная политика признана успешной или не очень?

– Мы просто получили ответы на свои вопросы.

– Ожидать ли еще трансферов?

– Пока окно не закрыто, все возможно. Окончание ожиданий происходит при закрытии трансферного окна.

– Появление Дзюбы возможно?

– Финансовые запросы Дзюбы по зарплате мне кажутся чрезмерными.

– Говорили про возможное появление Караваева.

– Про него не знаю. (Павел ГУРЕВИЧ)