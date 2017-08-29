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15:55 | Футбол — РФПЛ

Анатолий Мещеряков: "Финансовые запросы Дзюбы по зарплате кажутся чрезмерными"

Станут ли Артем ДЗЮБА (справа) и Дмитрий ТАРАСОВ одноклубниками? Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Станут ли Артем ДЗЮБА (справа) и Дмитрий ТАРАСОВ одноклубниками? Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после заседания руководства клуба допустил, что до закрытия трансферного окна в команде могут появиться новички. Также Мещеряков заявил, что финансовые запросы нападающего "Зенита" Артема Дзюбы по заработной плате кажутся клубу чрезмерными.

 
Артем ДЗЮБА (слева) и Федор СМОЛОВ.Куда уйдет Дзюба? Сколько стоит Смолов?

– Мы рассматривали внутренние вопросы, абсолютно рабочие, – сказал Мещеряков об итогах совета директоров команды. – Рассмотрели итоги трансферной кампании, потому что были определенные задачи, а также поднимался вопрос подготовки молодых футболистов. На прошлом заседании совета директоров ставили такую задачу перед менеджментом.

– Трансферная политика признана успешной или не очень?

– Мы просто получили ответы на свои вопросы.

– Ожидать ли еще трансферов?

– Пока окно не закрыто, все возможно. Окончание ожиданий происходит при закрытии трансферного окна.

– Появление Дзюбы возможно?

– Финансовые запросы Дзюбы по зарплате мне кажутся чрезмерными.

– Говорили про возможное появление Караваева.

– Про него не знаю. (Павел ГУРЕВИЧ)

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КОММЕНТАРИИ (10)
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RoyalHunter

Не очень понял вариант "пробиваться в состав Зенита". Зачем в состав-то пробиваться - бабосы и так капают.

16:27

Жорик Вартанов

тут 2 варианта, или Дзюба остается в Зените получая огромные бабки и сидя в запасе, или же Локо договаривается с Зенитом об аренде и выплачивают ему зарплату 50 на 50, Дзюба на понижение зарплаты не пойдет

16:24

Рюрик 09

Ну так это на поверхности было. Это журналюги ерунду всякую придумывают, вместо того, чтобы разъяснит читателям: личный контракт Дзюбы предусматривает заработную плату 3,5 млн. евро в год. Дальше просто - если взять в аренду, надо платить эти деньги, выкупишь контракт, всё равно надо платить такие же деньги. А кто будет ему такие деньги платить? Такое счастье обламывается раз в жизни. Так что пора Дзюбе начинать откладывать - дальше доходы резко упадут.

16:24

Жорик Вартанов

когда Федун говорил что Дзюба много просит все кричали что Федун жлоб, теперь это говорят и в Локо, но только Зене на все наплевать, потому что там не считают деньги

16:20

andreichf

Неужели? А два года назад все кричали что Дзюба даже мало запросил.

16:18

Sher-Khan

Надо брать эту эбень, за любую цену

16:17

Sher-Khan

Древесина эбенового дерева — востребованная и неимоверно дорогая, точнее, самая дорогая древесина в мире. Сейчас можно купить 1 м.куб. эбена за 30 000 долларов, но цена поднималась и до 100 000 долларов за куб.

16:16

fedland

А Вы думали что Дзюба к вам сорвется за пятнадцать копеек? Это дерево особой, элитной породы...

16:04

Очень плохой мальчик

Так и сгниет это дерево на лавке у Манчини.

16:02

top220

Да уж,дерево по цене золота - это перебор)

15:59