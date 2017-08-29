Анатолий Мещеряков: "Финансовые запросы Дзюбы по зарплате кажутся чрезмерными"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после заседания руководства клуба допустил, что до закрытия трансферного окна в команде могут появиться новички. Также Мещеряков заявил, что финансовые запросы нападающего "Зенита" Артема Дзюбы по заработной плате кажутся клубу чрезмерными.
– Мы рассматривали внутренние вопросы, абсолютно рабочие, – сказал Мещеряков об итогах совета директоров команды. – Рассмотрели итоги трансферной кампании, потому что были определенные задачи, а также поднимался вопрос подготовки молодых футболистов. На прошлом заседании совета директоров ставили такую задачу перед менеджментом.
– Трансферная политика признана успешной или не очень?
– Мы просто получили ответы на свои вопросы.
– Ожидать ли еще трансферов?
– Пока окно не закрыто, все возможно. Окончание ожиданий происходит при закрытии трансферного окна.
– Появление Дзюбы возможно?
– Финансовые запросы Дзюбы по зарплате мне кажутся чрезмерными.
– Говорили про возможное появление Караваева.
– Про него не знаю. (Павел ГУРЕВИЧ)
RoyalHunter
Не очень понял вариант "пробиваться в состав Зенита". Зачем в состав-то пробиваться - бабосы и так капают.
16:27
Жорик Вартанов
тут 2 варианта, или Дзюба остается в Зените получая огромные бабки и сидя в запасе, или же Локо договаривается с Зенитом об аренде и выплачивают ему зарплату 50 на 50, Дзюба на понижение зарплаты не пойдет
16:24
Рюрик 09
Ну так это на поверхности было. Это журналюги ерунду всякую придумывают, вместо того, чтобы разъяснит читателям: личный контракт Дзюбы предусматривает заработную плату 3,5 млн. евро в год. Дальше просто - если взять в аренду, надо платить эти деньги, выкупишь контракт, всё равно надо платить такие же деньги. А кто будет ему такие деньги платить? Такое счастье обламывается раз в жизни. Так что пора Дзюбе начинать откладывать - дальше доходы резко упадут.
16:24
Жорик Вартанов
когда Федун говорил что Дзюба много просит все кричали что Федун жлоб, теперь это говорят и в Локо, но только Зене на все наплевать, потому что там не считают деньги
16:20
andreichf
Неужели? А два года назад все кричали что Дзюба даже мало запросил.
16:18
Sher-Khan
Надо брать эту эбень, за любую цену
16:17
Sher-Khan
Древесина эбенового дерева — востребованная и неимоверно дорогая, точнее, самая дорогая древесина в мире. Сейчас можно купить 1 м.куб. эбена за 30 000 долларов, но цена поднималась и до 100 000 долларов за куб.
16:16
fedland
А Вы думали что Дзюба к вам сорвется за пятнадцать копеек? Это дерево особой, элитной породы...
16:04
Очень плохой мальчик
Так и сгниет это дерево на лавке у Манчини.
16:02
top220
Да уж,дерево по цене золота - это перебор)
15:59