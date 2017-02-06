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Анатолий Бышовец: "Олег Иванов может заменить Миранчука в "Локомотиве"

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Заслуженный тренер Анатолий Бышовец считает, что полузащитник "Терека" Олег Иванов может заменить в "Локомотиве" Алексея Миранчука, который, скорее всего, покинет клуб. Он отметил, что 30-летний россиянин придает атаке непредсказуемость и остроту. По данным "СЭ", Иванов хочет покинуть "Терек" по окончании сезона. Интерес к нему проявляет столичный клуб.

– У меня хорошее мнение об Олеге Иванове. Его качества добавляют креативности средней линии и придают атаке непредсказуемость и остроту, – сказал Бышовец. – Прошлый сезон для него был очень успешным, он влиял на организацию игры "Терека". Иванов может сыграть как в атакующей зоне, так и в центре полузащиты. Для "Локомотива" его переход может стать компенсацией при уходе Алексея Миранчука. (Сергей АСТАХОВ)

Агент: "Миранчука на 100 процентов в "Локомотиве" не будет" 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Ruslanas

Supostat, что за несуразицу ты тут несёшь? Год назад, никто ценник за Иванова не выставлял, ибо и покупателей не было, одни слухи. На лавке Иванов тоже не сидит, с чего такое заявление?

15:50

Supostat

Год назад Терек выставил за Иванова ценник в 15 млн, теперь он на лавке, пусть достояние Грозного остается на месте. Семин в таких ситуациях на молодежь ориентируется, кому за 30 в команде и так полно

15:28

Излучение Промкооперации и Пищев

Едва ли Иванов может заменить Миранчука. Он что, будет также бестолково бегать весь сезон, не забивая и не отдавая передачи? Вряд ли...

15:16

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