Анатолий Бышовец: "Олег Иванов может заменить Миранчука в "Локомотиве"

Заслуженный тренер Анатолий Бышовец считает, что полузащитник "Терека" Олег Иванов может заменить в "Локомотиве" Алексея Миранчука, который, скорее всего, покинет клуб. Он отметил, что 30-летний россиянин придает атаке непредсказуемость и остроту. По данным "СЭ", Иванов хочет покинуть "Терек" по окончании сезона. Интерес к нему проявляет столичный клуб.

– У меня хорошее мнение об Олеге Иванове. Его качества добавляют креативности средней линии и придают атаке непредсказуемость и остроту, – сказал Бышовец. – Прошлый сезон для него был очень успешным, он влиял на организацию игры "Терека". Иванов может сыграть как в атакующей зоне, так и в центре полузащиты. Для "Локомотива" его переход может стать компенсацией при уходе Алексея Миранчука. (Сергей АСТАХОВ)

Агент: "Миранчука на 100 процентов в "Локомотиве" не будет"