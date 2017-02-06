Анатолий Бышовец: "Олег Иванов может заменить Миранчука в "Локомотиве"

Заслуженный тренер Анатолий Бышовец считает, что полузащитник "Терека" Олег Иванов может заменить в "Локомотиве" Алексея Миранчука, который, скорее всего, покинет клуб. Он отметил, что 30-летний россиянин придает атаке непредсказуемость и остроту. По данным "СЭ", Иванов хочет покинуть "Терек" по окончании сезона. Интерес к нему проявляет столичный клуб.
– У меня хорошее мнение об Олеге Иванове. Его качества добавляют креативности средней линии и придают атаке непредсказуемость и остроту, – сказал Бышовец. – Прошлый сезон для него был очень успешным, он влиял на организацию игры "Терека". Иванов может сыграть как в атакующей зоне, так и в центре полузащиты. Для "Локомотива" его переход может стать компенсацией при уходе Алексея Миранчука. (Сергей АСТАХОВ)
Ruslanas
Supostat, что за несуразицу ты тут несёшь? Год назад, никто ценник за Иванова не выставлял, ибо и покупателей не было, одни слухи. На лавке Иванов тоже не сидит, с чего такое заявление?
15:50
Supostat
Год назад Терек выставил за Иванова ценник в 15 млн, теперь он на лавке, пусть достояние Грозного остается на месте. Семин в таких ситуациях на молодежь ориентируется, кому за 30 в команде и так полно
15:28
Излучение Промкооперации и Пищев
Едва ли Иванов может заменить Миранчука. Он что, будет также бестолково бегать весь сезон, не забивая и не отдавая передачи? Вряд ли...
15:16