Аленичев - о будущем в "Енисее": "На сборы в Турцию поеду я, а что случится дальше – посмотрим"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" рассказал, что повезет команду на сборы в Турцию. О дальнейшем будущем специалист загадывать не стал.

– Ваш штаб не летал на матч с "Анжи" в Каспийск. Многие решили, что последует отставка, но команда доработала до паузы в чемпионате под вашим руководством. Есть уверенность, что готовить "Енисей" ко второй части сезона будете вы?

– По крайней мере, на сборы в Турцию поеду я, а что случится дальше – посмотрим. (Вячеслав Короткин)

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