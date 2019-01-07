20:26 | Футбол — РПЛ

Аленичев - о будущем в "Енисее": "На сборы в Турцию поеду я, а что случится дальше – посмотрим"

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Главный тренер "Енисея"  Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" рассказал, что повезет команду на сборы в Турцию. О дальнейшем будущем специалист загадывать не стал.

– Ваш штаб не летал на матч с "Анжи" в Каспийск. Многие решили, что последует отставка, но команда доработала до паузы в чемпионате под вашим руководством. Есть уверенность, что готовить "Енисей" ко второй части сезона будете вы?

– По крайней мере, на сборы в Турцию поеду я, а что случится дальше – посмотрим. (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Аленичева

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