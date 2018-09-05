Алексей Сутормин: "В "Зенит" нужно переходить уже готовым футболистом"

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутромин рассказал, почему он не перешел в "Зенит".

- Для меня приоритет – регулярно играть. Понятно, что все хотят в "Зенит", так как там выгодные финансовые условия и все такое, - сказал футболист. - Но для меня главное – выходить на поле и развиваться. Наверное, "Зенит" мог бы больше доверять своим воспитанникам. С другой стороны, они, например, вернули Терентьева, Кузяева. Считаю, в этот клуб нужно уже переходить готовым футболистом. Тогда будут шансы выдержать конкуренцию. Пока ты не дорос до уровня питерской команды, развивайся в другом клубе. Из "Волгаря" я пошел в "Оренбург". Мы заняли первое место в ФНЛ и сейчас удачно стартовали в премьер-лиге. То есть, двигаюсь поступательно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полную версию материала вы можете прочитать здесь.

Все о чемпионате России по футболу