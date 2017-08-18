Алексей Поддубский: "СКА-Хабаровск" не выделяет матч со "Спартаком"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после матча 7-го тура чемпионата России против "Тосно" (0:0) отметил, что в игре было много борьбы. Специалист подчеркнул, что его подопечных был шанс увезти три очка.

– Боевая ничья. Было много борьбы на поле, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Поддубский. – В первом тайме мы выглядели посвежее, во втором подсели, физиологию не обманешь. Благодарен ребятам, за то что выстояли. В конце у нас был момент, могли увезти три очка. Могли и проиграть. Я думаю, зрителям игра понравилась. Не сказал бы, что игра проходила в среднем темпе. Было много борьбы. Может, сбавили темп, но не скажу, что он был средним.

Что касается дальних ударов, то у нас не было подходов к воротам, чтобы их наносить. Все хотели занести. Согласен, надо больше бить. Сегодня мы старались бить как можно чаще, но не попадали в створ. Всего три забитых мяча? Усилимся и будем забивать больше.

Матч со "Спартаком"? Мы не выделяем соперников. На всех настраиваемся одинаково.

Трансляция матча "Тосно" – "СКА-Хабаровск"