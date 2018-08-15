Алексей Миранчук: "Очень обрадовался переходу Смолова в "Локомотив"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в интервью RT признался, что обрадовался приходу в команду нападающего Федора Смолова​. Хавбек ждет от форварда голов в РПЛ и Лиге чемпионов.

– В межсезонье "Локомотив" провёл серьезную работу на трансферном рынке. Одним из самых значимых приобретений стал немецкий защитник Бенедикт Хеведес. Как чемпион мира в составе сборной Германии вписался в команду?

– Он пока вливается в коллектив, но на данный момент я не заметил в нем надменности или чего-либо отталкивающего. Бенедикт – обычный человек, простой парень, который любит работать.

– А что думаете о Фёдоре Смолове, с которым вы уже достаточно хорошо знакомы?

– Могу сказать, что очень обрадовался его переходу в команду. Желаю ему побольше голов, надеюсь, он проявит себя как в РПЛ, так и в Лиге чемпионов.