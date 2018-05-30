Алексей Игонин: "Самое сложное для Семака - определиться, с какими игроками нужно расстаться"

Экс-полузащитник "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал "СЭ" назначение Сергея Семака в качестве нового главного тренера команды.

- Сейчас Семака поддерживают болельщики "Зенита". Но они и Луческу любили, а закончилось все плохо, - сказал Игонин. - Мы уважаем Семака как человека и футболиста, но на таком посту его будут оценивать как тренера. Семаку будет тяжело, потому что перед сезоном будет не так много времени. Самое сложное - определиться с теми, с кем он может расстаться. У нас были примеры, когда на сборы брали по 50-60 игроков, а потом выяснилось, что "Зениту" не хватает футболистов. Поэтому для Семака это будет самым сложным. (Игорь НОВИКОВ)

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