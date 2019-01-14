Александр Зинченко: "Почему не перешел в "Зенит"? Я просто выбрал футбол"

Бывший полузащитник "Уфы" Александр Зинченко рассказал, почему он не перешел в "Зенит". Сейчас он выступает за "Манчестер Сити".

- Почему ты не перешел в "Зенит"?

- Во-первых, я всегда мечтал играть в Европе. Здесь совершенно другой уровень. Когда я сюда пришел, я это понял. Я просто выбрал футбол и осуществил свою мечту, - сказал Зинченко в интервью каналу "КраСава" в Youtube.

В текущем сезоне 22-летний украинец провел 11 матчей за "Сити" и забил один мяч при двух голевых передачах.

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