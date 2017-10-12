Александр Трошечкин: "Мне нравится ЦСКА. Головин раскрылся, Жамалетдинов забивал в Лиге чемпионов..."

Полузащитник "Тосно" Александр Трошечкин в интервью "Спорту день за днем" отметил, что клубы должны отдавать предпочтение молодым доморощенным игрокам, а не брать легионеров. По его словам, в этом смысле ему нравится политика ЦСКА​.

– Почему в Европе все же более охотно доверяют молодым? Есть понимание?

– Наверное, это связано с менталитетом. Я был на просмотре в одном из чешских клубов. Это не так далеко от нас, местный чемпионат не самый передовой, конечно, слабее нашего. Так вот там вместе со мной тренировались такие же 20-летние ребята. Я был не слабее, такого же уровня. А раз так, то зачем меня брать? Не знаю, как в остальных командах, но в "Словане" из Либерца если легионер сильнее местного игрока, но лишь немного, то ставку сделают на своего.

– Правильно.

– Согласен. У нас же предпочтение отдается легионерам. Хотя есть и исключения. Мне нравится, как выглядит ЦСКА. Конечно, у них там свои внутриклубные дела, но все равно играют молодые ребята. Головин раскрылся, Жамалетдинов забивал в Лиге чемпионов, Чалов играет. То же самое сейчас происходит в "Локомотиве". Миранчуки, конечно, немного старше Жамалетдинова с Чаловым, но у нас же к ним относятся, как к молодым. Оба уже в сборной. Баринов выходит на поле. У нас в "Тосно" играет молодой Мелкадзе, которого "Спартак" отдал в аренду. Ситуация меняется, но немного.