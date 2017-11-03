Александр Тарханов: "Выйду на лед в благотворительном матче с "Автомобилистом"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 16-го тура чемпионата России против "Динамо" (2:2) отметил, что игра получилась ожесточенной. По его словам, у его команды есть проблемы в атаке.
– Ожесточенная игра была, – сказал Тарханов. – "Динамо" – марка высокая, они пытаются уйти из опасной зоны. Мы пытаемся удержаться в группе лидеров. Это сказалось на нашей игре, особенно во втором тайме, где не все получалось. После второго пропущенного мяча преимущество было у нас, мы смогли сравнять счет. Плюс еще момент был у Бикфалви. Но результат справедлив.
– Один удар в створ во втором тайме – не маловато?
– Маловато. У нас есть проблемы впереди. Ильин после травмы, не цепляется за мяч впереди. Бикфалви используем впереди, он у нас лучший на данный момент. Плюс у нас Глушков выпал из строя. Бумаль еще сегодня получил травму. Это сегодня сказалось – было много брака в передачах.
– Как оцените состояние газона?
– Как идеальное. Естественно, скользко сегодня было. Морозец. Много брака было и у них, и у нас.
– Сегодня Балажиц два мяча забил при стандартах
– Мы наигрываем его при стандартах.
– Зачем Бавин получил желтую карточку?
– Он и сам не понимает. Я спросил его об этом. Молодость, глупость.
– Каковы планы команды на ближайшую паузу в чемпионате?
– 8-го собираемся и начинаем тренироваться. 11-го у нас благотворительный матч в валенках на льду с "Автомобилистом". 12-го на своей базе мы играем с "Амкаром". Они попросили, нам тоже нужна игра. Будем готовиться к "Уфе".
– На льду – это травмоопасно?
– Нет. Там не будет такого накала. Я сам выйду играть. Я когда-то тренировался и занимался этим видом спорта.
– Сколько планируете забить?
– Не знаю – соперник серьезный (улыбается) (Алексей МАКСИМОВ)
marksan
Тёзка! Русские, конечно. любят валенки. но Ваше предложение на грани шутки и издёвки! Конечно, приняв на грудь, можно и побалдеть! Хоть на льду, хоть на поле!
20:15