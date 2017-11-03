Александр Тарханов: "Выйду на лед в благотворительном матче с "Автомобилистом"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 16-го тура чемпионата России против "Динамо" (2:2) отметил, что игра получилась ожесточенной. По его словам, у его команды есть проблемы в атаке.

– Ожесточенная игра была, – сказал Тарханов. – "Динамо" – марка высокая, они пытаются уйти из опасной зоны. Мы пытаемся удержаться в группе лидеров. Это сказалось на нашей игре, особенно во втором тайме, где не все получалось. После второго пропущенного мяча преимущество было у нас, мы смогли сравнять счет. Плюс еще момент был у Бикфалви. Но результат справедлив.

– Один удар в створ во втором тайме – не маловато?

– Маловато. У нас есть проблемы впереди. Ильин после травмы, не цепляется за мяч впереди. Бикфалви используем впереди, он у нас лучший на данный момент. Плюс у нас Глушков выпал из строя. Бумаль еще сегодня получил травму. Это сегодня сказалось – было много брака в передачах.

– Как оцените состояние газона?

– Как идеальное. Естественно, скользко сегодня было. Морозец. Много брака было и у них, и у нас.

– Сегодня Балажиц два мяча забил при стандартах

– Мы наигрываем его при стандартах.

– Зачем Бавин получил желтую карточку?

– Он и сам не понимает. Я спросил его об этом. Молодость, глупость.

– Каковы планы команды на ближайшую паузу в чемпионате?

– 8-го собираемся и начинаем тренироваться. 11-го у нас благотворительный матч в валенках на льду с "Автомобилистом". 12-го на своей базе мы играем с "Амкаром". Они попросили, нам тоже нужна игра. Будем готовиться к "Уфе".

– На льду – это травмоопасно?

– Нет. Там не будет такого накала. Я сам выйду играть. Я когда-то тренировался и занимался этим видом спорта.

– Сколько планируете забить?

– Не знаю – соперник серьезный (улыбается) (Алексей МАКСИМОВ)