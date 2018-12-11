Александр Тарханов: "Спартак" в этом сезоне разочаровывал"

Известный российский тренер Александр Тарханов в разговоре с корреспондентом "СЭ" подвел итоги первой части сезона-2018/19.
– Кто, на ваш взгляд, лучший игрок на первом отрезке чемпионата? – вопрос Тарханову.
– Отмечу армейца Чалова. Он много забил и действовал креативно.
– Кто станет чемпионом?
– На золото претендуют сразу пять команд. Явного лидера пока нет.
– Кто вылетит из РПЛ?
– На данном этапе неудачниками видятся "Енисей и "Анжи". Но многое может поменяться – смотря как сибиряки сыграют после зимнего перерыва. А вот если в махачкалинском клубе останется одна молодежь, именно он станет явным претендентом на понижение в классе.
– Какая команда вам больше всего понравилась летом-осенью?
– "Краснодар" и "Урал". "Быки" очень мощно и качественно выступают, екатеринбуржцы в большей степени части матчей показывают качественный футбол – пусть и не во всех.
– Кто разочаровал?
– "Спартак" одно время разочаровывал, но сейчас немного выправил положение. "Локомотив" тоже начал плохо и только в последнее время начал показывать хороший футбол. Так что в целом, все занимают в таблице места, которые заслуживают. (Арман Мкртчян)