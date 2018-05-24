Александр Салугин: "Я не требую от "Амкара" никакой компенсации в 3 миллиона рублей"

Бывший нападающий "Амкара" Александр Салугин отметил, что не имеет никаких претензий к клубу. Ранее сообщалось, что форвард требует от пермяков 3 миллиона евро после своего ухода. С 2015 года он отыграл за команду 44 матча, в которых забил 4 мяча.

- Ситуация заключается в том, что у нас произошли разногласия с руководством и тренерским штабом, - приводит "Р-Спорт" слова Салугина. - Клуб хотел, чтобы я покинул команду зимой, и я тоже хотел этого, у меня предложения были. Однако руководство не шло ни на какие уступки, и мне пришлось остаться в команде, зная, что играть я не буду.

Никакого компромисса за все это время мы не нашли. Я не требую выплаты никакой компенсации в три миллиона рублей, как пишут. Я хочу поблагодарить весь персонал клуба и стадиона, всех болельщиков, которые были во все времена с командой, всех людей с которыми познакомился и подружился за это время в Перми, поблагодарить ребят, с которыми я играл. Еще увидимся дорогие друзья.

За те годы, которые я провел в команде, я делал все что мог ради блага "Амкара" как на поле, так и за его пределами, и клуб вместе с болельщиками отвечал мне взаимностью. Никаких личных претензий к клубу я не имею, у меня остались только положительные эмоции.