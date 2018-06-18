Александр Рязанцев: "Президент "Амкара" пообещал закрыть все долги"

Бывший полузащитник сборной России Александр Рязанцев, выступавший в сезоне-2017/18 за "Амкар" на правах аренды, сообщил "СЭ", что уральцы еще не рассчитались с ним. В то же время хавбек верит, что клуб расплатится по своим долгам.

– Да, у клуба осталась задолженность по деньгам передо мной, – сказал Рязанцев.

– Насколько они большие?

– Все относительно. Позвоните с этим вопросом лучше руководству клуба.

– Верите, что с вами рассчитаются?

– Был разговор с президентом клуба (Геннадием Шиловым. – Прим. "СЭ"), который пообещал расплатиться.

– Уже нашли новый клуб?

– Пока в раздумьях.

– Это РФПЛ или ФНЛ?

– Пока без комментариев. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, РФС из-за отсутствия финансовых гарантий отозвал лицензию у "Амкара", руководство которого сегодня приняло решение ликвидировать клуб. Таким образом, "Анжи" заменит уральцев в следующем сезоне, хотя он не смог в переходных матчах победить "Енисей" (4:6).