Александр Мостовой: "Руководству "Спартака" нужно себя проявить"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой отметил, что руководству красно-белых нужно быстрее принимать решение относительно нового главного тренера команды. Сегодня "Спартак" в матче 13-го тура чемпионата России проиграл "Уралу" (1:2).

- Ситуация затянулась. Плюс "Спартаку" еще в четверг предстоит сложная игра (в Лиге Европы) с "Рейнджерс", - цитирует Мостового "РИА Новости". - Руководству нужно себя проявить. Тренера убрали, надо искать нового или назначать. Нужно что-то делать.

Судя по результату сегодняшнего матча, кризис в "Спартаке" продолжается. "Спартак" был явным фаворитом, и "Урал"-то дома надо было обыгрывать. Но, видите, как оказалось – они даже успели проиграть. Хотя многое непонятно – до сих пор мы не видим почему-то в составе Фернанду, Зе Луиша нет. Значит, что-то там действительно не только с Каррерой было связано.

Конфликты в "Спартаке" были, и все их видели и знали об этом, но сейчас вроде бы убрали одного, а конфликты продолжаются. Конечно, на руку играть не будет то, что болельщики на тебя кричат, не поддерживают, а, наоборот, оскорбляют.