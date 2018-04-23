Александр Мостовой: "Были некоторые опасения перед игрой "Спартак" - "Ахмат"

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой в интервью "СЭ" отметил, что вылет из Кубка России сказался на сегодняшнем поражении красно-белых в 27-м туре чемпионата России от "Ахмата" (1:3). Мостовой также добавил, что не стоит говорить о кризисе в команде.

- Леонида Федуна посещали тревожные мысли перед игрой. А вас?

- Признаюсь, были некоторые опасения. Даже немного склонялся к тому, что "Спартак" не выиграет.

- Почему?

- Мне кто-то недавно сказал: "Спартак" воспользуется осечкой "Локомотива", бросит все силы на победу. Но ведь тот же "Ахмат" отобрал очки у железнодорожников. Да и Ледяхов перед игрой сказал, что его команда едет за победой.

- Неужели "Спартак" так и не отошел от вылета из Кубка России?

- Думаю, поражение от "Тосно" тоже сказалось. Красно-белые получили сильный психологический удар, не вернулись на свой уровень, не успели. А где-то и физически ребята подустали.

- Три поражения подряд. Кризис?

- Все упирается в то, что команда борется за второе-третье места. Так? О кризисе в данном случае говорить не приходится. Если бы "Спартак" был седьмым, тогда, наверное, можно было бы применить этот термин. По вашей логике, если "Локо" два матча не выиграл дома, он тоже в кризисе? (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Мостового - скоро на "СЭ"