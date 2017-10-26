21:03 | Футбол — РФПЛ

Александр Максименко: "Я справился, но два гола подпортили настроение"


19-летний голкипер "Спартака" Александр Максименко, дебютировавший за основной состав команды в кубковом матче с нальчикским "Спартаком", в интервью "СЭ" подвел итоги встречи и оценил свою игру.

 
Среда. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Спартак&quot; Нч - 5:2. Александр МАКСИМЕНКО (в центре) получает поздравления от Ильи КУТЕПОВА (№29) и Георгия ДЖИКИИ после дебюта в главной команде красно-белых.Александр Максименко: "Селихов сказал: "Ну вот, а ты боялся"

– Как считаете, справились со своими обязанностями?

– Если посмотреть на мои действия в целом, то, думаю, справился. Хотя два пропущенных мяча, конечно, подпортили настроение.

– Но в первом случае вы едва ли могли выручить команду?

– Да, там было очень сложно. Пошла подача на дальнюю штангу, я даже туда не успел посмотреть, и игрок Нальчика замкнул этот пас.

– А второй гол?

– Я попытался сложиться. Но немного не повезло, не получилось это сделать быстро...

– Вы сказали, что тренер вратарей перед матчем просил играть вас проще. Что он вкладывал в это понятие?

– Имелось ввиду, что я не должен показывать какие-то свои экстраординарные вещи. Нужно было просто сыграть так, как я умею.

– А экстраординарные вещи – это что?

– Скажем так. Вещи, которые я делать не умею. Сложно навскидку привести какой-то пример. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/8 финала
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