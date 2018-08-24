Александр Максименко: "С детства знаю, кто такие динамовцы"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко в интервью клубной пресс-службе прокомментировал предстоящую встречу с "Динамо" в пятом туре российской премьер-лиги.

– Старейшее дерби в стране! Поэтому, конечно, это топ-игра, - отметил Максименко. - Накал страстей будет зашкаливать. Еще с детства знаю, кто такие динамовцы. У нас всегда с ними была борьба. Нам нужно выиграть это дерби. И это хорошо понимаю.

"Спартак" – "Динамо", чемпионат России, 5-й тур, 25 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 по московскому ​времени