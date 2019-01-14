Александр Кокорин: "Организаторы матча в СИЗО ко мне даже не обращались"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин сообщил, что организаторы футбольного матча в бутырском СИЗО не обращались к нему по поводу участия. Ранее стало известно, что хавбек "Краснодара" Павел Мамаев сыграет в матче.

– Ко мне организаторы этого матча даже не обращались, эту тему со мной не обсуждали. У меня есть контракт. Вы можете где-то выступать без разрешения своего работодателя? – цитируют "Известия" Кокорина.

– Колено болит, - добавил форвард.

Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.