09:35 | Футбол — РПЛ

Александр Кокорин: "Организаторы матча в СИЗО ко мне даже не обращались"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин сообщил, что организаторы футбольного матча в бутырском СИЗО не обращались к нему по поводу участия. Ранее стало известно, что хавбек "Краснодара" Павел Мамаев сыграет в матче.

– Ко мне организаторы этого матча даже не обращались, эту тему со мной не обсуждали. У меня есть контракт. Вы можете где-то выступать без разрешения своего работодателя? – цитируют "Известия" Кокорина. 

– Колено болит, - добавил форвард.

Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

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https://iz.ru/833018/boris-klin-sevastian-terletckii-aleksei-fomin/menia-muchaiut-boli

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