Александр Кокорин: "Не стал бы называть себя г**ном даже после провала на Euro-2016"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин опроверг слухи о том, что игроки сборной России после провала на чемпионате Европы-2016 называли себя г**ном. 25-летний россиянин также отметил, что никогда не стал бы себя так называть.
– Игроки сборной действительно заходили в номер к Леониду Слуцкому и говорили, что "мы все г**но"?
– Я думаю, что это неправда, - цитирует ТАСС Кокорина. - Леонид Викторович любил пошутить всего с несколькими игроками, поэтому говорить, что половина команды была у него в номере и имел место такой разговор, было бы неверно, это не так. Я не могу судить за всех, но я бы не стал называть себя г**ном, даже после провального выступления на чемпионате Европы.
lavrentev01
а зря)
15:56
Блудный Свин .
странные какие-то разговоры на ветке якобы спортивного издания... о чём спорите?...
15:44
King's Bounty 2
Гаттузо зол! Трухлявый тебя не спрашивают. Кто ты есть на самом деле все и так знают. Не надо людям делать дополнительные подсказки. За тебя все твоя тухлая игра сказала уже и не раз. Да даже не игра, а подлое бегство из клуба, который тебя сделал тебя игроком в благополучный Зенит. А еще раньше в онжу. Нет ты не овно, ты хуже. ___________________ Кока типичный ленинградец...
15:21
King's Bounty 2
igorvasilevich Этот персонаж хуже даже г.... _______________ Согласен, Игорь Израилевич !
15:20
lokofanat
igorvasilevich, открой википедию. 146 544 710 чел. по состоянию на 2016 год.
15:17
igorvasilevich
Этот персонаж хуже даже г....
15:15
igorvasilevich
Vittorio-049 сказочник откуда берешь цифру про 143 миллиона? 138 миллионов официально.
15:04
spetrov
Александр себя ценит. :)
15:04
Гаттузо зол!
Трухлявый тебя не спрашивают. Кто ты есть на самом деле все и так знают. Не надо людям делать дополнительные подсказки. За тебя все твоя тухлая игра сказала уже и не раз. Да даже не игра, а подлое бегство из клуба, который тебя сделал тебя игроком в благополучный Зенит. А еще раньше в онжу. Нет ты не овно, ты хуже.
15:03
Vittorio-049
В России около 143,5 млн. население
15:02
Vittorio-049
Насчёт го -на не знаю, но игрок самый что ни на есть середнячок! Макс. место в Зенит-2. В основной команде делать нечего, в сборной тем более
15:00
igorvasilevich
lokofanat откуда взял цифру 149 миллионов? У нас в стране сейчас 138 миллионов человек.
14:59
igorvasilevich
Он полное г.... при Сталине - этот чувак бы просто в гулаге ел бы его..
14:58
lokofanat
Можешь не называть себя г**ном. За тебя это сделают остальные 149 миллионов человек.
14:52
Разбанен досрочно
и все же надо уметь называть вещи своими именами...
14:47
27Hoax
Я не г.вно!!! Это они все г.вно!!! А я не г.вно!!!
14:43
sardanapulneww
Умный никогда не называет себя умным! Глупый не называет себя глупым, потому что считает себя умным! Говно НИКОГДА не назовёт себя Говном!
14:35
nezasport
Вечное перспективное ...но
14:33
Ботаникум
Какой УДИВИТЕЛЬНО "скромный" молодой человек!? Пожалуй, даже скромнее Жирика, хотя до Мамая ещё тянуться и тянуться.
14:27
crazysun78
ну и какашка!!
14:23
Termin79
Да ладно? Выложился на все 100? Грыз землю зубами и пахал все поле?
14:22