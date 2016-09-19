Александр Кокорин: "Не стал бы называть себя г**ном даже после провала на Euro-2016"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин опроверг слухи о том, что игроки сборной России после провала на чемпионате Европы-2016​ называли себя г**ном. 25-летний россиянин также отметил, что никогда не стал бы себя так называть.

– Игроки сборной действительно заходили в номер к Леониду Слуцкому и говорили, что "мы все г**но"?

– Я думаю, что это неправда, - цитирует ТАСС Кокорина. - Леонид Викторович любил пошутить всего с несколькими игроками, поэтому говорить, что половина команды была у него в номере и имел место такой разговор, было бы неверно, это не так. Я не могу судить за всех, но я бы не стал называть себя г**ном, даже после провального выступления на чемпионате Европы.