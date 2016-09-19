14:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Кокорин: "Не стал бы называть себя г**ном даже после провала на Euro-2016"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин опроверг слухи о том, что игроки сборной России после провала на чемпионате Европы-2016​ называли себя г**ном. 25-летний россиянин также отметил, что никогда не стал бы себя так называть.

– Игроки сборной действительно заходили в номер к Леониду Слуцкому и говорили, что "мы все г**но"?

– Я думаю, что это неправда, - цитирует ТАСС Кокорина. - Леонид Викторович любил пошутить всего с несколькими игроками, поэтому говорить, что половина команды была у него в номере и имел место такой разговор, было бы неверно, это не так. Я не могу судить за всех, но я бы не стал называть себя г**ном, даже после провального выступления на чемпионате Европы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/opinions/interviews/3633433

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КОММЕНТАРИИ (21)
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lavrentev01

а зря)

15:56

Блудный Свин .

странные какие-то разговоры на ветке якобы спортивного издания... о чём спорите?...

15:44

King's Bounty 2

Гаттузо зол! Трухлявый тебя не спрашивают. Кто ты есть на самом деле все и так знают. Не надо людям делать дополнительные подсказки. За тебя все твоя тухлая игра сказала уже и не раз. Да даже не игра, а подлое бегство из клуба, который тебя сделал тебя игроком в благополучный Зенит. А еще раньше в онжу. Нет ты не овно, ты хуже. ___________________ Кока типичный ленинградец...

15:21

King's Bounty 2

igorvasilevich Этот персонаж хуже даже г.... _______________ Согласен, Игорь Израилевич !

15:20

lokofanat

igorvasilevich, открой википедию. 146 544 710 чел. по состоянию на 2016 год.

15:17

igorvasilevich

Этот персонаж хуже даже г....

15:15

igorvasilevich

Vittorio-049 сказочник откуда берешь цифру про 143 миллиона? 138 миллионов официально.

15:04

spetrov

Александр себя ценит. :)

15:04

Гаттузо зол!

Трухлявый тебя не спрашивают. Кто ты есть на самом деле все и так знают. Не надо людям делать дополнительные подсказки. За тебя все твоя тухлая игра сказала уже и не раз. Да даже не игра, а подлое бегство из клуба, который тебя сделал тебя игроком в благополучный Зенит. А еще раньше в онжу. Нет ты не овно, ты хуже.

15:03

Vittorio-049

В России около 143,5 млн. население

15:02

Vittorio-049

Насчёт го -на не знаю, но игрок самый что ни на есть середнячок! Макс. место в Зенит-2. В основной команде делать нечего, в сборной тем более

15:00

igorvasilevich

lokofanat откуда взял цифру 149 миллионов? У нас в стране сейчас 138 миллионов человек.

14:59

igorvasilevich

Он полное г.... при Сталине - этот чувак бы просто в гулаге ел бы его..

14:58

lokofanat

Можешь не называть себя г**ном. За тебя это сделают остальные 149 миллионов человек.

14:52

Разбанен досрочно

и все же надо уметь называть вещи своими именами...

14:47

27Hoax

Я не г.вно!!! Это они все г.вно!!! А я не г.вно!!!

14:43

sardanapulneww

Умный никогда не называет себя умным! Глупый не называет себя глупым, потому что считает себя умным! Говно НИКОГДА не назовёт себя Говном!

14:35

nezasport

Вечное перспективное ...но

14:33

Ботаникум

Какой УДИВИТЕЛЬНО "скромный" молодой человек!? Пожалуй, даже скромнее Жирика, хотя до Мамая ещё тянуться и тянуться.

14:27

crazysun78

ну и какашка!!

14:23

Termin79

Да ладно? Выложился на все 100? Грыз землю зубами и пахал все поле?

14:22

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ