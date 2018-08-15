Александр Кержаков: ""Зениту" будет тяжело без Дзюбы, он поймал волну и забивает"

Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков считает, что нападающий Артем Дзюба является лидером "Зенита". Экс-футболист также поделился мнением о составе петербургского клуба.

– Кто сейчас лидер "Зенита"?

– Дзюба. Артем поймал волну, он забивает. Сейчас, если убрать его из состава, "Зениту" будет очень тяжело. Его очень боятся защитники. Он на себя оттягивает сразу по несколько игроков соперников, - цитирует Фонтанка.ру Кержакова.

– Кокорин и Дзюба могут выходить одновременно?

– Кокорин справа будет не хуже. Возьмем чемпионат мира. Сборная Франции стала чемпионом. Они играли, в принципе, в прагматичный футбол, ничего выдающегося не показывая. Когда у тебя есть хорошая команда с индивидуально хорошими футболистами, ты и будешь делать результат. Кокорин для российского чемпионата – очень индивидуально сильный футболист, который может давать результат в одиночку. Возможно все. Кокорин и Дзюба могут выходить вдвоем. Нужно исходить из соперников. Это не проблема, когда у тебя много хороших игроков. Хуже, когда у тебя еле набирается игроков на заявку. А у "Зенита" сейчас очень много хороших футболистов.