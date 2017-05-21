Александр Григорян: "Анжи" устраивает только победа над ЦСКА"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян в преддверии матча 30-го тура чемпионата России против ЦСКА заявил, что не будет следить за параллельными встречами премьер-лиги. "Анжи" располагается на 12-м месте с 30 очками и еще не гарантировал себе сохранение прописки в чемпионате.

– Нас устраивает только победа, чтобы мы гарантировали себе спокойную жизнь, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Григорян. – Так же как и ЦСКА, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

Будем ли следить за другими результатами? Категорически нет. Попробуем воплотить со старта свой план, но ЦСКА сильная и сбалансированная команда. Будем плясать от того, что получится.

Матч состоится сегодня, 21 мая, начало - в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча