Александр Филимонов: "Когда был единый коллектив, "Спартак" нравился. Каррера это разрушил"

Бывший вратарь "Спартака" Александр Филимонов считает, что бывший главный тренер клуба Массимо Каррера сам виноват в конфликтах в клубе. Специалист привел красно-белых к чемпионству в 2017 году, а в октябре 2018 года был отправлен в отставку.

– Когда был единый коллектив, "Спартак" нравился. И это сразу бросалось в глаза, - сказал Филимонов. - Не показывая суперфутбол, команда выигрывала на эмоциях и на волевых качествах. Даже при равной игре были победы, никого "Спартак" к себе не подпускал. Было видно, что все хорошо в коллективе, все дружно. Потом это, к сожалению, все разрушилось. И я думаю, сам Каррера это разрушил.

– Вот как?

– Приглашение новых людей, увольнение тех, кто работал в чемпионской команде. Этот негатив и сказался. (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Филимонова - скоро в "СЭ"