Александр Егоров: "Оснований для назначения пенальти на Кокорине не было"

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров выразил мнение, что главный арбитр матча 9-го тура чемпионата России "Динамо" – "Зенит" (0:0) поступил правильно, не назначив пенальти в эпизоде с падением Александра Кокорина. По его словам, в этом моменте не было нарушения правил.

– В конце первого тайма в штрафной соперника упал Кокорин. Я смотрел матч, и для меня в этом эпизоде фола не было, – сказал Егоров в эфире программы "Свисток". – После слов нападающего я присмотрелся более внимательно и подумал, что там мог быть контакт руками, но и этого не произошло.

Формально присутствовал небольшой контакт ногами, но я, поставив себя на место Алексея Сухого, тоже не назначил бы пенальти. Футбол – контактный вид спорта, и это был небольшой контакт. Александр упал, но это не основание для назначения пенальти.

Позже Кокорина сбили неподалеку от штрафной. Сов получил желтую карточку, и из-за этого пропустит следующую игру. В этом моменте карточку не надо было показывать.

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