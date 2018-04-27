Александр Егоров: "Главное, что арбитру скажет этот Егоров, а не красноярский"

Новый глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, который сменил Андрея Будогосского, рассказал о своем отношении к тому, что бывшие арбитры Игорь Егоров и Станислав Сухина работают в футбольных клубах.

- Некоторые ваши коллеги нашли отличную работу. Ваш однофамилец Игорь Егоров в "Енисее", Станислав Сухина проявляет блестящие организаторские способности в "Локомотиве". Почему вы не хотите зарабатывать больше и не идете в футбольный клуб?

- Начнем с того, что когда я судил, работать в клубе не имел права. Потом получил предложение прийти в РФС - согласился, дал слово и работаю на своем месте. А из команд меня никто не звал. Потому там и не оказался. Всех денег не заработаешь.

- Болельщики об этом говорят, в футбольных кулуарах ходят разговоры на эту тему - тему Игоря Егорова и Сухины. Что они занимаются выстраиванием отношений с арбитрами. Как вы относитесь к таким заявлениям?

- Отрицательно. Это просто недоказуемо. Уверен, и Сухине, и Егорову есть чем заняться. У них своя работа, у нас - своя. Допустим, я отправляю арбитра судить матч "Енисея". Что ему может сказать Егоров? Судье важно, что скажет вот этот Егоров. (показывает на себя) Потому что этот Егоров оценивает качество его судейства и дает ему дальнейшие назначения. А тот Егоров ни на что повлиять не может. Разве что хлебом и солью встретит, накормит. (Александр БОБРОВ)

Полностью интервью Егорова - скоро в "СЭ"