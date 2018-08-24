Александр Денисов: "Арсеналу" нужно больше контролировать мяч низом"

Защитник "Арсенала" Александр Денисов в перерыве матча 5-го тура РПЛ против "Ростова" отметил, что тульской команде нужно продолжать контролировать мяч. Также футболист добавил, что "оружейникам" надо делать более острые передачи с флангов, чтоб создать больше голевых моментов.

- Были ли какие-то сложности при подготовке к матчу и какие ощущения от первого тайма?

- При подготовке никаких сложностей не было, готовились в обычном режиме, - сказал Денисов во флеш-интервью в эфире канала "Матч Премьер". - По поводу первого тайма: в игре много борьбы. Команды готовились к этому. Нам нужно больше контролировать мяч низом. Тогда у нас будут хорошие голевые моменты.

- За счет чего можно будет создать моменты во втором тайме?

- Наверное за счет контроля мяча. Нужно менять направление атак, делать острые передачи с флангов и по центру. За счет этого мы сможем создать большее количество моментов.