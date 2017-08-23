Албин заявил, что пошутил про бакланов на стадионе "Санкт-Петербург"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин обратился к общественности с просьбой не воспринимать всерьез его слова о бакланах, повредивших стадион на Крестовском острове. Ранее чиновник в интервью сообщил о том, что одной из причин протечки крыши арены являются птицы, которые пробивают ее своими клювами.
– Друзья, не стоит ко всему относиться слишком серьезно. Будьте добрее, – написал Албин на своей странице в Фейсбуке. – Рад, если кого-то повеселил. Но в каждой шутке есть... доля шутки. Хорошего вечера и привет от бакланов!
Игорь Албин: "Бакланы портят светоотражающую пленку стадиона "Санкт-Петербург"
Zwolle
Thomas_Boy_, вам не приходило в голову, что за лицедейской маской, которую носит тот же Слюняев стоят чёткие, продуманные, серьёзные схемы, позволяющие ему находится на вершине пищевой цепочки? Система потворствует, говорите? Означает ли это, что если мы с вами тоже поменяемся ей в угоду, то нас непременно ждёт схожий успех?
14:52
SIZ170
В октябре 2014 года Слюняев сменил фамилию на Албин. Перед этим в течение нескольких лет по его заказу проводились генеалогические исследования родословной его рода. Как утверждает Слюняев, его предки были Албины, и в середине XIX века НЕ ПО СВОЕЙ ВОЛИ роду пришлось поменять фамилию.============ просто так СЛЮНЯЕВЫМ не назовут)))
14:50
yspesh4
Он бухает? Ладно, это допустимо в нашей стране. Но на люди то зачем вылазить?
14:47
mookson
Раз такой человек передаёт нам привет от бакланов, предлагаю всегда при встрече с ним передавать привет бакланам!!! Раз уж он взялся быть передастом от бакланов.
14:43
Thomas_Boy_
Zwolle ________ "лучшие из лучших" - это не то определение. Самые пронырливые, умело приспособившиеся, удачно сориентировавшиеся. Смысл в том что "они, дураки" - наверху, а "мы, толковые" - внизу. И это свершившееся. У американцев есть такая присказка: "если ты такой умный - покажи свои деньги". И именно Албин на этой должности, а не Томас Бой или Зволле. И кто после этого дурак? ____________ Да не согласен я. Разве дурак не может быть пронырлив? Может. А родственные связи могут помочь дураку? Могут. Что и произошло в конкретном случае со Слюняевым. Просто при всем своем положении он не перестает быть дураком. Я не могу назвать этого человека иначе. Просто система потворствует таким людям.
14:43
Островзаячий
Thomas_Boy_. Молчите, может, со временем забудется вся та ересь, что вы несли. 14:06______Даже не думайте. Баламошка вас не отпустит. Это серьёзный прокол.
14:36
Platinum1991
Ничего себе шуточки на ДЕСЯТКИ миллионов ремонтных работ! А зачем тогда их РАСПУСКАТЬ! Чтобы никто не обращал на Албина внимание! Смех один, да и только! Когда руководитель делает из себя ПОСМЕШИЩЕ!!. Прежде чем что-либо СМОРОЗИТЬ надо СТО раз подумать и только потом - один раз сказать.
14:31
SIZ170
Игорь Николаевич А́лбин (до 2014 года — Слюня́ев; род. 4 октября 1966, Исилькуль, Омская область) — вице-губернатор Санкт-Петербурга (с 12 ноября 2014 года), губернатор Костромской области (с 25 октября 2007 года по 13 апреля 2012 года), министр регионального развития Российской Федерации (с 17 октября 2012 года по 8 сентября 2014 года).========== вот так понаедут в Питер всякие *слюняевы*, а потом на Питер пальцем показывают, мол неадекваты.... ГРУСТНО....
14:27
спартак80
Во баклан
14:27
Zwolle
Thomas_Boy_, "лучшие из лучших" - это не то определение. Самые пронырливые, умело приспособившиеся, удачно сориентировавшиеся. Смысл в том что "они, дураки" - наверху, а "мы, толковые" - внизу. И это свершившееся. У американцев есть такая присказка: "если ты такой умный - покажи свои деньги". И именно Албин на этой должности, а не Томас Бой или Зволле. И кто после этого дурак?
14:25
Thomas_Boy_
Не знаю, Слюняев скорее всего не прочитает эту новость и комменты, но вдруг... Игорь, ну вы же взрослый человек. Вы же вице-губернатор, блджад. Ну понятно, что обделил вас Господь умом. Ну дурак вы. Ну с каждым бывает. Ну так молчите уже! Или хоть по бумажке читайте, а бумажку пусть вам знающие люди пишут. Плевать, что вы сами позоритесь, но вы же город и всю страну позорите. Ну даже смеяться над вами стыдно, ведь вы убогий, а их жалеть принято... Молчите, может, со временем забудется вся та ересь, что вы несли.
14:06
Thomas_Boy_
Zwolle _________ Если смотреть с позиции "У нас руководят лучшие из лучших", то мы, вероятно, идиоты. Но у нас в стране немного не так.
14:00
Zwolle
Thomas_Boy_ Этот осел веселит страну уже больше десяти лет. К нему вообще нельзя относиться серьезно. Вопрос лишь в том, как такие сказочные дураки занимают такие высокие посты?______________ Вспоминается анекдот про то как мужик возил кирпичи для постройки дома самолётом в Париж. И главная мысль: если он дурак, то кто же тогда мы?
13:49
Zwolle
Невозможно так просто отказаться от курицы, несущей золотые яйца, поэтому под ширмой доделок/переделок/наладок/адаптаций через "Баклан-Арену" ещё много миллионов утечёт в карманы кураторов.
13:46
Thomas_Boy_
Этот осел веселит страну уже больше десяти лет. К нему вообще нельзя относиться серьезно. Вопрос лишь в том, как такие сказочные дураки занимают такие высокие посты?
13:44
Уралмашевец
Баклан просит не судить строго других бакланов...
13:37
kvadrocopter
Обслюнявился, теперь платочек ищет вытереться...
13:30
marksan
Levbereg_____ У вас странное понятие о юморе! Перечитайте опус Алабина-Слюнтяева ещё раз
13:22
marksan
Не, парень! Влетел, так влетел! за язык тебя никто не тянул! Теперь появилась новая разновидность бакланов - баклан Слюнтяев питерский!
13:20
Щас спою
Бакланы они и есть бакланы
12:54
Островзаячий
novic Хотел свалить все на птичек, не прокатило, сказал, что пошутил. Зато получит кличку баклан. 12:26______И не только он. Всем достанется, клубу,стадиону, болельщикам и игрокам. Про бакланов и крышу войдёт в историю города. Будут в путеводителях описывать: это стадион, который 10 лет строили, а потом прилетели бакланы и всё испортили.
12:43
novic
Хотел свалить все на птичек, не прокатило, сказал, что пошутил. Зато получит кличку баклан.
12:26
riva1970
Албин попросил к нему серьезно не относиться!
12:24
Levbereg
А что вы сразу на человека ополчились. Стадион на самом деле один из лучших в Европе. Доведут его постепенно до состояния приближенного к идеалу и все будет хорошо. А про баклана было летучие выражение из мультфильма . Кажется про страуса и баклана. Действительно же смешно.
11:56
pussykitty
Так и запишем: "Не стоит к Албину, как к вице-губернатору относиться серьезно." И есть причины. Сначала человек винит птиц, а потом шлет от них привет. Явная шизофрения: приписывание предметам и животным сверхспособностей и очеловечивание оных.
11:52
HAZELSAMARA
У господина Албина нет желания подать в отставочку?
11:52
maverick007
Баклан-Арена для Баклан-команды
11:51
pahom-17
ну бакланы..ну придурки...крышу =то зачем?
11:49
letmebetomorrow
но под шумок на каждую шутку можно выпросить по несколько миллиардов рублей, для устранения того чего нет, первый раз чтоли в россии живем!!
11:46
wedes
Привет от баклана Альбина.
11:46