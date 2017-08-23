Албин заявил, что пошутил про бакланов на стадионе "Санкт-Петербург"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин обратился к общественности с просьбой не воспринимать всерьез его слова о бакланах, повредивших стадион на Крестовском острове. Ранее чиновник в интервью сообщил о том, что одной из причин протечки крыши арены являются птицы, которые пробивают ее своими клювами.

– Друзья, не стоит ко всему относиться слишком серьезно. Будьте добрее, – написал Албин на своей странице в Фейсбуке. – Рад, если кого-то повеселил. Но в каждой шутке есть... доля шутки. Хорошего вечера и привет от бакланов!

Игорь Албин: "Бакланы портят светоотражающую пленку стадиона "Санкт-Петербург"