Алаев инициировал рассмотрение дела Джикии комитетом по этике РФС

Комитет по этике РФС проведет заседание по поводу твита защитника "Спартака" Георгия Джикии о "шоколадках" на следующей неделе, сообщили "СЭ" в данном подразделении союза. Генеральный директор Александр Алаев, временно исполняющий обязанности президента союза Виталия Мутко, отправил запрос на рассмотрение инцидента, который вызвал резонанс в зарубежных СМИ, заподозривших спартаковского защитника в проявлении расизма.

– Запрос поступил, – заявил секретарь комитета по этике Алексей Ершов. – Его рассмотрение состоится на следующей неделе.

По данным "СЭ", комитет по этике разберет обстоятельства дела спартаковского защитника 25 или 26 января, однако серьезного наказания футболисту не грозит. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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