Алаев инициировал рассмотрение дела Джикии комитетом по этике РФС

Комитет по этике РФС проведет заседание по поводу твита защитника "Спартака" Георгия Джикии о "шоколадках" на следующей неделе, сообщили "СЭ" в данном подразделении союза. Генеральный директор Александр Алаев, временно исполняющий обязанности президента союза Виталия Мутко, отправил запрос на рассмотрение инцидента, который вызвал резонанс в зарубежных СМИ, заподозривших спартаковского защитника в проявлении расизма.
– Запрос поступил, – заявил секретарь комитета по этике Алексей Ершов. – Его рассмотрение состоится на следующей неделе.
По данным "СЭ", комитет по этике разберет обстоятельства дела спартаковского защитника 25 или 26 января, однако серьезного наказания футболисту не грозит. (Евгений БЕЛОУСОВ)
История с Джикией - буря в стакане воды. Но она недопустима! //
Федун о том самом твите: "Очевидная глупость" //
Самые жесткие атаки британских СМИ на российский футбол
баламошка
Виталикозаменителю можно сейчас делать всё, что угодно. Он делов натворит, хотя бы для того, чтоб мы с радостными визгами встречали возвращение великого Виталика)
19:01
SPFAN
Шлюхи! Жопализы!!!
19:00
PLUT-IN
подстилки прогнулись под британцами
18:58
alex-ls
просто он заяц
18:53
Serenky25
Обиделся. Мама лишала его в детстве шоколадок и одно упоминание об этот приводит к психозу.
18:49
titan2313
Правильно говорят, что следующий начальник намного хуже предыдущего!
18:35