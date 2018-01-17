17:57 | Футбол — РФПЛ

Алаев инициировал рассмотрение дела Джикии комитетом по этике РФС

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Комитет по этике РФС проведет заседание по поводу твита защитника "Спартака" Георгия Джикии о "шоколадках" на следующей неделе, сообщили "СЭ" в данном подразделении союза. Генеральный директор Александр Алаев, временно исполняющий обязанности президента союза Виталия Мутко, отправил запрос на рассмотрение инцидента, который вызвал резонанс в зарубежных СМИ, заподозривших спартаковского защитника в проявлении расизма.

– Запрос поступил, – заявил секретарь комитета по этике Алексей Ершов. – Его рассмотрение состоится на следующей неделе.

По данным "СЭ", комитет по этике разберет обстоятельства дела спартаковского защитника 25 или 26 января, однако серьезного наказания футболисту не грозит. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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баламошка

Виталикозаменителю можно сейчас делать всё, что угодно. Он делов натворит, хотя бы для того, чтоб мы с радостными визгами встречали возвращение великого Виталика)

19:01

SPFAN

Шлюхи! Жопализы!!!

19:00

PLUT-IN

подстилки прогнулись под британцами

18:58

alex-ls

просто он заяц

18:53

Serenky25

Обиделся. Мама лишала его в детстве шоколадок и одно упоминание об этот приводит к психозу.

18:49

titan2313

Правильно говорят, что следующий начальник намного хуже предыдущего!

18:35