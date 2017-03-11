Акинфеев побил рекорд Яшина по количеству сухих матчей в чемпионатах России

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев побил рекорд Льва Яшина по числу сухих матчей в рамках чемпионата России. У легендарного динамовца – 160 игр, у 30-летнего армейца после встречи 19-го тура против "Томи" (4:0) – 161 матч на ноль. Всего на счету Акинфеева 255 сухих матчей – лучший показатель среди отечественных вратарей.
Отметим, что Акинфеев не пропускает в премьер-лиге уже 603 минуты – это рекордная серия в текущем чемпионате.
Айртон)
Кто пропускает всё в Европе?)) Начало рук его из ...)) Ну вы знаете!))
16:25
Бэн Джойс
pfr46 ..через десятки лет останется только статистики, и там Акинфеев будет выше Яшина, а уж тем более Дасаева.---------------------------Вот это и печально. Будущие поколения болельщиков будут думать, что эта конская днарина донная была хорошим вратарём. Хорошо хоть его рекорд в Лиге тоже останется в истории ))
16:23
GoaLapagos
МАЛОРИК. ЦИФРЫ ЕСТЬ ЦИФРЫ
16:22
ЮКИ
сравнили м*дака игорька с Великим Львом!во времена Льва Ивановича никаких томей,уралов и прочих анжей и близко в классе А не было!играли Динамо из Киева,Минска и Тбилиси,играло Торпедо с Гениальными Стрельцовым и Ворониным,Арарат,Нефтчи с Банишевским!как можно равнять?!посему,предлагаю сопливым адептам чёрной дырки москоней вытереть носы и приумолкнуть!НЕ видели вы Настоящих Вратарей!
16:21
Нубяшка
хех сравните против кого играл яшин и против кого играет акинфеев. Он руку вытянит и уже суперсэйв
16:20
Митяй Антибомж
pfr46 Как бы вы не изливали свою желчь, но через десятки лет останется только статистики, и там Акинфеев будет выше Яшина, а уж тем более Дасаева. **************** В объективной статистике останутся только цифры 43, остальное притянуто за уши. 43, кстати, добавят в Книгу Рекордов Гинесса. Это не шутка. Я отправлял запрос на их офсайт: почему обходят стороной сие событие. Ответили, что когда серия прервётся или Игарь закончит карьеру, сразу же добавят.
16:20
Новоуепинни
Из них 180 минут - днищ-игры с Зенитом и Томью )) Рекордсмен, че там. Насмешили
16:13
🚀 Русские нагнут весь ми
Акинфеев с 17 лет стабильно лучший вратарь страны. Как можно сравнивать легенду России с динамовской дыркой??
16:12
DAVI SVININU!
Молодец Игорь!!!
16:10
pfr46
Как бы вы не изливали свою желчь, но через десятки лет останется только статистики, и там Акинфеев будет выше Яшина, а уж тем более Дасаева.
16:09
Helicopter
В 2 раза Игорь перебьёт. Акинфеев преимущество ЦСКА перед любым денежным мешком в России.
16:08
Митяй Антибомж
Теперь минимум неделю будут выходить пиар-статейки про Дырищу ))
16:08
Митяй Антибомж
Я бы постыдился даже писать эти две фамилии в одном предложении )) А сравнивать их личные достижения и тем паче ))
16:06
serenky25
Не хрен сравнивать великого вратаря СССР и МИРА с "рекордсменом" Лиги Чемпионов.
16:05
higagy
Лев Яшин в чемпионатах России играл? Мне казалось, тогда была другая страна немножко.
16:03