Акинфеев побил рекорд Яшина по количеству сухих матчей в чемпионатах России

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев побил рекорд Льва Яшина по числу сухих матчей в рамках чемпионата России. У легендарного динамовца – 160 игр, у 30-летнего армейца после встречи 19-го тура против "Томи" (4:0) – 161 матч на ноль. Всего на счету Акинфеева 255 сухих матчей – лучший показатель среди отечественных вратарей.

Отметим, что Акинфеев не пропускает в премьер-лиге уже 603 минуты – это рекордная серия в текущем чемпионате.