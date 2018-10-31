Акинфеев назвал самые трудные моменты в своей карьере

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, какие моменты в своей карьере он считает самыми трудными.

- Самые трудные моменты? Наверное, это две травмы. В 2007 году, когда был разрыв связок колена, и в 2011-м. Немногие понимают, что это такое. Ты лежишь на спине, не можешь ни помыться, ни нормально сходить в туалет. Ты на костылях, у тебя бандаж, ты ничего не можешь делать, - сказал Акинфеев в интервью рэперу Басте для его программы GAZLIVE. - Нога становится тонкая. Ты осознаешь, что когда связка зарастет, тебе нужно начинать все заново. Заново ходить, делать какие-то упражнения, процедуры, чтобы как можно быстрее вернуться. И ты начинаешь закачивать эту ногу. Месяц, два, три... Эту кухню надо знать и понимать. Нужно понимать, что это тяжело.

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