Ахметов и Бакаев прошлым летом могли оказаться в "Крыльях Советов"

Начальник селекционного отдела "Крыльев Советов" Геннадий Голубин рассказал, что прошлым летом в самарской команде могли оказаться полузащитники Ильзат Ахметов и Зелимхан Бакаев.

– Какие игроки могли перейти в "Крылья" во время вашей работы, но не получилось?

– Ильзат Ахметов и Зелимхан Бакаев. Оба эти игрока могли оказаться в "Крыльях" этим летом.

На данный момент Ахметов и Бакаев защищают цвета ЦСКА и "Арсенала" соответственно. Ахметов сыграл в 18 матчах за красно-синих, в которых отметился тремя результативными передачами. Бакаев, принадлежащий "Спартаку", провел 18 встреч в составе туляков, в них он забил пять мячей и отдал один результативный пас.