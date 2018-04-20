Ахмед Муса: "Лучше играть в ЦСКА, чем греть скамейку в "Лестере"

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса признался, что в России получает больше удовольствия от футбола, чем в Англии. Нигериец в 2016 году перешел в "Лестер", а этой зимой вернулся в московский клуб на правах аренды.
- Возвращение в "Лестер"? Мне нравится моя игра в ЦСКА, здесь я наслаждаюсь игровым временем, - цитирует CSN Мусу. - Лучше оставаться здесь и играть регулярно, чем греть скамейку.
Антиконь.
у мусы - очень модные трусы ... для полировки!!! Лавка - твоё место!!!
10:37 20 апреля
alex-ls
Муса стоит дорого, придется вернуть. сейчас еще Головина продадут и такое же провернуть через 1-2 года
08:54 20 апреля
на_заборе_мелом
а еще лучше.хорошо играть в цска...
08:26 20 апреля
rustov
Кстати, парень начал играть... Интересно, ЦСКА его оставит?
08:16 20 апреля