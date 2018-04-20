04:30 20 апреля | Футбол — РФПЛ

Ахмед Муса: "Лучше играть в ЦСКА, чем греть скамейку в "Лестере"

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Нападающий ЦСКА Ахмед Муса признался, что в России получает больше удовольствия от футбола, чем в Англии. Нигериец в 2016 году перешел в "Лестер", а этой зимой вернулся в московский клуб на правах аренды.

- Возвращение в "Лестер"? Мне нравится моя игра в ЦСКА, здесь я наслаждаюсь игровым временем, - цитирует CSN Мусу.  - Лучше оставаться здесь и играть регулярно, чем греть скамейку.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Антиконь.

у мусы - очень модные трусы ... для полировки!!! Лавка - твоё место!!!

10:37 20 апреля

alex-ls

Муса стоит дорого, придется вернуть. сейчас еще Головина продадут и такое же провернуть через 1-2 года

08:54 20 апреля

на_заборе_мелом

а еще лучше.хорошо играть в цска...

08:26 20 апреля

rustov

Кстати, парень начал играть... Интересно, ЦСКА его оставит?

08:16 20 апреля

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