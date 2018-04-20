Ахмед Муса: "Лучше играть в ЦСКА, чем греть скамейку в "Лестере"

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса признался, что в России получает больше удовольствия от футбола, чем в Англии. Нигериец в 2016 году перешел в "Лестер", а этой зимой вернулся в московский клуб на правах аренды.

- Возвращение в "Лестер"? Мне нравится моя игра в ЦСКА, здесь я наслаждаюсь игровым временем, - цитирует CSN Мусу. - Лучше оставаться здесь и играть регулярно, чем греть скамейку.