Ахмед Муса: "Еременко? Два года без футбола... Ужас"

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса, ранее выступавший за ЦСКА, поддержал Романа Еременко, дисквалифицированного на два года. Осенью 2016 года хавбек был отстранен от футбола из-за обнаружения в его допинг-пробе следов кокаина и его метаболитов.

– Слышали, что приключилось с Романом Еременко? – вопрос Мусе.

– О да. И даже говорил с ним и еще раз хочу выразить свои слова поддержки. Представляю, как ему тяжело. Два года без футбола... Ужас. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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