"Ахмат" проведет товарищеский матч с "Пирамидс" в Египте

"Ахмат" прибыл в Египет для проведения товарищеского матча с командой "Пирамидс" из Александрии. По словам президента грозненского клуба Магомеда Даудова, эта встреча - не только подготовка к предстоящему сезону, но и укрепление сотрудничества.

- Сегодня футбольный клуб "Ахмат", проводящий подготовку к новому сезону в Австрии, прибыл в Египет для проведения товарищеского матча с командой "Пирамидc" из Александрии, - цитирует ТАСС Даудова. - Игра состоится 16 июля. Египетская сторона пригласила нашу команду для проведения товарищеской игры, за что хочу выразить нашим партнерам признательность.

Как известно, еще недавно в столице нашей республики в Грозном жила и готовилась к матчам чемпионата мира сборная Египта. Спорт оказывает огромное влияние на развитие международных отношений.